“Quando si fa troppo turnover la squadra riceve un messaggio sbagliato e abbassa la concentrazione. Venuti? Non pronto per certi livelli”

A Radio Bruno Toscana il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così le scelte di formazione di Italiano ieri sera: “Quando si esagera con il turnover e i cambi si manda un messaggio alla squadra chiaro, c’è sempre il rischio di un calo di tensione. La Fiorentina in questo momento non ha mai un attimo di tregua e oltre al calo fisico può esserci anche quello psicologico. La partita ieri si è messa male, quindi anche tutti gli episodi non sono andati per il verso giusto”.

E poi su Jovic ha aggiunto: “Probabilmente è anche un problema di condizione fisica e per avere un grande finale di stagione servirà anche lui nella giusta condizione. Per Venuti è diverso: fa errori grossolani, non mi sembra sereno per giocare a questo livello. Basilea? Una semifinale è sempre complicata, la Fiorentina è più forte ma si troverà di fronte una squadra equilibrata e che fa bene entrambe le fasi”.