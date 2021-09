“Quando si parla di rivoluzioni, la Fiorentina passa in secondo piano ed è un errore. Italiano l’ha trasportata in un mondo sconosciuto da un paio d’anni”

Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina propone un”intervista al campionato’ che altri non è che un’analisi approfondita di quello che ci hanno offerto le prime sei giornate, soprattutto nella lotta al vertice. In questo articolo firmato Alberto Polverosi si parla anche di Fiorentina.

“Quando si parla delle grandi rivoluzioni di questa stagione – si legge – si pensa prima di tutto a Sarri e la Lazio, poi ad Allegri e alla sua nuova/vecchia Juve e anche a Inzaghi che ha preso il posto del Conte scudettato. Sotto questo aspetto, Italiano e la Fiorentina passano in secondo piano ed è un errore. Perché la Lazio è comunque abituata al bel gioco che insegue Sarri, perché Allegri può ripercorrere strade a lui note, perché a Inzaghi manca il bomber-muscolo di un anno fa ma l’ossatura dell’Inter non è cambiata, mentre Italiano deve trasportare la Fiorentina in un mondo sconosciuto ai viola da un paio di anni, quello del gioco. Il nuovo allenatore ha fatto in fretta, la Fiorentina gioca (un po’ meno domenica a Udine) e vince. Ha una squadra più forte dell’anno scorso, è quarta ed ha già sfidato Roma, Atalanta e Inter, insomma può provare a resistere”.