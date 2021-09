Quando tieni Vlahovic e Milenkovic e quando arrivano Gonzalez e Torreira non si può che essere contenti. Criticate Commisso se volete, ma non sui soldi che sta mettendo nella Fiorentina

Criticatemi pure, ma il mio voto al calciomercato della Fiorentina è più che sufficiente. Lo dice e lo scrive uno che non ha risparmiato critiche negli ultimi periodi. Ma quando trattieni l’attaccante più forte in circolazione (adesso occorre il rinnovo) che tutti vogliono, quando Milenkovic fa ancora parte della tua difesa, quando arriva Gonzalez (un fenomeno giustamente pagato tanto), quando il regista tanto atteso e tanto corteggiato come Torreira lo convinci, quando finalmente hai un terzino (peccato per il prestito secco) dal Real Madrid, quando anche Amrabat nonostante la stagione incolore rimane, beh non credo che si possa essere scontenti.

Certo, chi non avrebbe voluto o sognato Berardi? Chi non vede che a questa squadra manca un vice Vlahovic? Chi non nota, ancora, delle lacune strutturali? Tutti se ne possono accorgere di questi ‘difetti’. Però, se la logica è quella del miglioramento graduale, questa volta di passi avanti ce ne sono stati. E belli importanti. Senza dimenticare l’allenatore: Italiano. Finalmente una guida tecnica giovane, innovativa, che può entusiasmare.

Oggi la Fiorentina, come rosa, è l’ottava forza del campionato, probabilmente assieme al Sassuolo, almeno sulla carta. Non è ancora da Europa, ma si sta avvicinando molto. Il 6.5 per me sta tutto qui. Con la permanenza di Vlahovic che, da sola, vale sicuramente tanto. Perché uno così fa paura e quest’anno può fare ancora meglio dello scorso. Non ho citato Nastasic, ci scusi Pezzella ma fare meglio di lui negli ultimi due anni potrebbe non essere impossibile. E allora io vedo una ripartenza. La prima di tante tappe che dovranno riportare la Fiorentina dove merita di stare.

Infine una postilla, per chi dice che Commisso in questo mercato ha incassato 30 e speso 30, milioni di euro più milioni di euro meno. Ecco, forse dimentica che la Fiorentina, extramercato, ogni anno al momento va in deficit di almeno trenta milioni appunto e che a ripianare ci pensa proprio lui, di tasca sua, Rocco. Quindi critichiamolo, ma su altre cose, non sui soldi che sta mettendo nella nostra squadra del cuore. E magari, a gennaio, ci regalerà anche Berardi. Le strade del mercato sono infinite.