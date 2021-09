Quando torna Castrovilli? C’è già una certezza. Fiorentina molto prudente

Servirà ancora un po’ di tempo prima di rivedere in campo Gaetano Castrovilli. Il numero dieci della Fiorentina, uscito dopo il violento trauma addominale rimediato a Marassi contro il Genoa, continua ad essere monitorato dai medici. Non ci sono chance per rivederlo in campo nella gara contro il Napoli, l’ultima prima della pausa per le Nazionali. Il centrocampista pugliese non verrà convocato da Mancini e rimarrà a Firenze per proseguire il recupero.

Nei prossimi giorni, non appena arriverà l’ok da parte dei medici che stanno prestando attenzione ad ogni dettaglio, Castrovilli tornerà gradualmente sul campo. L’obiettivo è quello di essere convocato da mister Italiano per la prima partita dopo la sosta, con la Fiorentina che sarà di scena a Venezia nel posticipo del Monday Night.