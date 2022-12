Quando volontà del giocatore e soluzione più comoda entrano in conflitto. Zurkowski, che si fa?

La Fiorentina riflette sul futuro di Szymon Zurkowski, che sicuramente non sarà più in viola. A quanto pare, la volontà del giocatore non coincide con l’opzione più pratica e concreta che il calciomercato propone. Questa mattina, infatti, La Gazzetta dello Sport ha confermato che presto la Salernitana presenterà un’offerta alla società viola per acquistare il polacco a titolo definitivo.

Intanto, Zurkowski sogna soltanto il ritorno a Empoli, ma la faccenda è ben più complessa. Allo scambio Empoli-Sampdoria (Caputo-Marin), dove Zurkowski è previsto come condizione necessaria per la società azzurra, la Fiorentina sembra aver scosso la testa. In attesa di novità, il centrocampista è davanti a un bivio.