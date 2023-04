Quanto c’è tra Firenze e Praga? Il Lech vince lo scontro per il terzo posto mentre Nizza e Basilea rischiano di stare fuori dall’Europa

Un pezzettino di una finale la Fiorentina ce l’ha in tasca con la vittoria nella semifinale d’andata di Coppa Italia, poi ci sarebbe l’altra, ben più prestigiosa e sognata da agosto: è quella di Conference League, in programma per il 7 giugno a Praga. Tra la squadra di Italiano e l’Eden Park ci sono tre squadre: la prima si chiama Lech Poznan e la Fiorentina gli farà visita giovedì per l’andata dei quarti, con l’obiettivo di andare a incontrare poi la vincente di Nizza-Basilea. Come stanno procedendo le tre in questa stagione?

Partiamo dai polacchi, prossimi avversari: ieri il successo per 2-0 della squadra di Van den Brom contro il Warta, in uno scontro diretto per il terzo posto. Decisiva una doppietta di Skoras, nel mezzo invece rigore sbagliato da Ishak. Lech dunque terzo, a -14 però dalla vetta, in una posizione che varrebbe la qualificazione in Conference.

Più complicata la stagione del Nizza, sconfitto per 2-0 ieri sera dal Psg con i gol di Messi e Sergio Ramos. La squadra rossonera è ottava e non ha mai vinto nelle ultime cinque, con la zona europea distante 7 punti.

Situazione simile anche per il Basilea, incappato in un’annata pessima: ieri 1-1 in casa dello Zurigo, con la rete firmata da Sergio Lopez e un quinto posto a pari merito con il Lugano che mette in dubbio la qualificazione alle coppe europee.