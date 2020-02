Quanto ci manchi Franck… Ma l’attesa sta per finire! Ecco quando potrebbe rientrare in campo Ribery

“Ribery sarebbe stato fondamentale per la crescita della squadra. Non averlo con noi è stato devastante“. Con tanto rammarico nella voce sono state queste le parole di Daniele Pradè al termine della sfida contro l’Atalanta. Il DS viola ha però annunciato che il campione francese tornerà ad allenarsi lunedì e per rivederlo in campo bisognerà aspettare altri 8-10 giorni. Secondo quanto riporta il sito Calciomercato.com la Fiorentina conta di riaverlo disponibile per la gara del Franchi contro il Milan del 22 Febbraio, anche se molto probabilmente per rivederlo al 100% bisognerà aspettare ancora un po’ e la volontà di non rischiare da parte di tutti potrebbe allungare i tempi. Nella gara di andata contro i rossoneri, Ribery sfoggiò una delle migliori prestazioni in maglia viola portando i viola alla vittoria a San Siro per 1-3.