Quanto valgono le rose di Serie A? Fiorentina dietro al Sassuolo

Il CIES, l’osservatorio internazionale sul calcio, ha pubblicato uno studio sui cinque campionati europei più importanti (Serie A, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1). L’istituto ha stabilito la classifica del valore rose di questi campionati: a livello europeo, in testa c’è il Manchester City (1280 milioni), seguito da Manchester United (1214) e Chelsea (946). La prima squadra italiana è la Juventus (618 mln), che occupa l’undicesimo posto.

In Serie A, dietro ai bianconeri, sul podio ci sono Inter (469) e Milan (434). La Fiorentina si trova al nono posto: valutazione di 181 milioni di euro per i giocatori di Italiano, preceduti in classifica dal Sassuolo (229). Al quarto posto la Roma (415), che precede la capolista Napoli (387). Sesta l’Atalanta (344), settima la Lazio (23). Le ultime tre squadre per valore sono Genoa (82), Empoli (52) e Salernitana (31).