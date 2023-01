Quanto vengono impiegati i giovani in Serie A? Poco, e la Fiorentina non dà un grande contributo

Il CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha analizzato 417 squadre di 27 campionati europei stilando la classifica dei club che danno maggior spazio ai giovani, analizzando la percentuale di minuti giocati da quei calciatori formati nel club, quindi presenti da almeno tre anni fra i loro 15 e 21 anni.

La Serie A staziona al primo posto per il maggior numero di squadre che non hanno impiegato nessun giovane. Sono ben 5 infatti i club: Bologna, Lecce, Udinese, Cremonese e Salernitana. La Fiorentina si piazza poca sopra la metà classifica (in ottava posizione), con una percentuale di utilizzo dei Primavera del 6,2%, grazie all’impiego di 5 giocatori. In questa speciale graduatoria, primeggia la Roma di Mourinho, che utilizzando pure un giovane in meno rispetto ai Viola, ha messo in campo i suoi U21 per quasi il 20% del minutaggio totale.