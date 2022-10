Quarta: “Contro la Lazio il dottore mi aveva detto di essermi rotto il naso ma non sentivo dolore. La classifica è bugiarda perché ad ogni errore subiamo gol”

Lucas Martinez Quarta ha partecipato ad una live su Tik Tok sul canale ufficiale della Fiorentina, in cui ha raccontato le ultime prestazioni della squadra e il momento che sta vivendo:

“Contro la Lazio il dottore mi aveva detto che mi ero rotto il naso, ma ho continuato perché con l’adrenalina non sentivo tanto dolore. Poi dopo la gara l’ho accusato e mi hanno detto che c’erano fratture in tre punti”.

Sull’ultima partita e sul periodo complicato: “Quel tiro da fuori contro il Lecce… non avevo mai calciato così. Sulla scivolata ho pensato che potessi non farcela, però alla fine con la garra ho salvato un gol. Non è un bel momento per noi perché contro le big e quando giochiamo fuoricasa non riusciamo a vincere. Contro l’Inter speriamo di portare almeno un punto a casa. La classifica è un po’ bugiarda perché meritavamo qualche punto in più: a ogni errore abbiamo preso gol”.