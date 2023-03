Quarta: “Dobbiamo sognare i trofei ma con umiltà. Ho trovato continuità, vediamo se arriverà la chiamata dell’Argentina”

Spazio anche al centrale viola Lucas Martinez Quarta, presente al viola store de I Gigli:

“Sono contento del lavoro che stiamo facendo con la squadra, credo che abbiamo trovato il passo giusto, la continuità dei risultati ed è un premio al lavoro che sto facendo anche io, fin dall’inizio. Trofei? Ci può stare, dobbiamo sognare ma sempre con umiltà come abbiamo fatto finora. Le partite si devono giocare ma abbiamo tutto per arrivare in finale nelle coppe. La Nazionale? Non so, non va chiesto a me. Sono contento per la stagione che sto facendo, ho trovato continuità, si vedrà se mi chiameranno alle prossime convocazioni ma io devo continuare a lavorare”.