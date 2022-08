Quarta e Nastasic non danno sicurezza: Fiorentina, serve un altro centrale?

L’assenza per infortunio di Igor ha aperto le porte della formazione titolare della Fiorentina prima a Martinez Quarta, all’esordio in campionato contro la Cremonese, e poi a Nastasic, nella partita d’andata dei preliminari di Conference League contro il Twente.

La scelta del serbo ha sorpreso, ma si spiega con la prestazione insufficiente sfoggiata da Quarta cinque giorni fa. L’argentino è irriconoscibile, quasi come se l’ascesa di Igor gli avesse fatto perdere tutta quella grinta che da sempre lo caratterizza.

Con Nastasic non è però andata molto meglio: dopo un primo tempo in cui ha palesato incertezze nella fase di impostazione, nella ripresa si è fatto sfuggire Cerny che è sbucato dietro le sue spalle e ha segnato il gol del 2-1. Una situazione – va detto – in cui le colpe sono da dividere assieme a Biraghi.

Due partite, quelle contro Cremonese e Twente, che hanno evidenziato la carenza di alternative a disposizione di Italiano dietro alla coppia titolare formata da Milenkovic e Igor. In vista del rush finale di mercato e di una stagione che si prospetta lunga e difficile, la Fiorentina potrebbe valutare di tornare sul mercato anche per un centrale di difesa, oltre che per una mezzala di qualità e (forse) per un esterno d’attacco.