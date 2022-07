Quarta punta il Mondiale: “Ci aspettano tante partite. Spero di esser convocato per il Qatar”

Questo pomeriggio il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Questo un estratto delle sue parole:

“Nel pomeriggio abbiamo la possibilità di rilassarci in alberto. Io, Gonzalez e Maleh giochiamo spesso a Call of Duty. Io e Nico samo molto bravi mentre Youssef è il peggiore. E’ un momento per divertirci dopo un allenamento duro questa mattina. Cosa mi aspetto dal prossimo campioanto? Ci saranno tre mesi con tantissimi partite, dove tutti sicuramente avranno la possibilità di giocare. Dobbiamo essere preparati e pronti per affrontare questi tre mesi. Poi quello che verrà dopo sarà un’altra storia

Infine l’argentino ha avuto modo di parlare del mondiale e delle possibilità di giocarlo con la sua nazionale: “Giocare il mondiale è ovviamente il sogni ti tutti.. L’ultima volta non sono rientrato tra i convocati ma sto lavorando per tornare perché ci tengo tantissimo. Ora però non ci sto pensando e sto lavorando per far bene e trovare la continuità che non ho avuto in questi due anni con la Fiorentina. So che se farò bene qui sarà più facile andare in Nazionale”.