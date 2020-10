Primo giorno in viola per Lucas Martinez Quarta che, come si evince dal video postato sui social della Fiorentina, ha già preso confidenza con il Centro Sportivo Davide Astori e tutto lo staff al servizio di Mister Beppe Iachini. Quarta ha poi incontrato proprio mister Iachini e ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui. Forza viola”

Martinez Quarta is here

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) October 15, 2020