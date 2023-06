Quasi impossibile la candidatura di Milik: “Ha scelto la Juventus e i bianconeri possono pagarlo meno di 7 milioni”

Un nome molto seguito in questi anni dalla Fiorentina è quello di Arkadiusz Milik, che però sembra aver deciso per un futuro bianconero, come conferma anche Niccolò Ceccarini su Tmw:

“Capitolo Milik. La Juventus ha deciso di trattare il suo ritorno ad una cifra più bassa rispetto al riscatto prefissato di 7 milioni di euro. E il discorso è avviatissimo, anche grazie alla volontà del centravanti polacco, che ha scelto la Juventus. La sensazione è che a breve arriverà la fumata bianca”.