Quasi un terzo dei gol subiti nell’ultimo quarto d’ora. E Prandelli ha battuto su questo tasto…

Tra il 75′ e il 90′ la Fiorentina ha perso le due ultime gare, così come ha preso 11 dei 38 gol totali in stagione: il 29% del totale. Un problema mostrato fin dalla prima partita stagionale, quando contro l’Inter la Fiorentina allora di Iachini vanificò una grandissima prestazione. Sono in tutto 10 i punti persi per gol presi nel finale, compensati solo dalla rete al 78′ segnata da Castrovilli al Torino alla prima giornata. Prandelli si è accorto di questo problema e negli ultimi giorni ha battuto molto su questo tasto: resta da capire se la squadra abbia recepito il messaggio. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.