Quattro feriti non gravi tra i tifosi viola. Dalla polizia portoghese, anche proiettili di gomma

Quattro feriti non gravi. È questo il bilancio con cui i tifosi della Fiorentina presenti in Portogallo (circa 1.700) sono tornati a Firenze.

Ci sono stati tafferugli nell’immediato pregara della sfida con lo Sporting, dove ad avere la peggio sono stati alcuni supporter italiani colpiti dalla polizia locale a colpi di pallottole di gomma. Un metodo insolito per sedare le intemperanze ultras. Restano però gli episodi, in questa Conference, che rivelano come le trasferte europee dei sostenitori della Fiorentina siano state complicate.

Stando alle ricostruzioni delle autorità, alcuni gruppi di tifosi viola e biancoverdi avrebbero tentato di uscire dal percorso predisposto e sarebbe stata quella la miccia delle prime baruffe. Con l’accensione di fumogeni e petardi, aste di bandiere usate come oggetti contundenti da parte dei sostenitori viola e soprattutto l’utilizzo di proiettili di gomma da parte delle forze dell’ordine che, nell’immediato, non hanno portato a conseguenze fisiche. Il copione si è ripetuto anche all’esterno dello stadio Municipal, dove in virtù di alcuni ritardi nel prefiltraggio per accedere al settore ospiti (la curva viola è riuscita a entrare al 25’ del primo tempo) si sono registrati attimi di tensione.

Un gruppo di tifosi ha provato a sfondare un cancello nei pressi dei tornelli, innescando la reazione della polizia che ha esploso altri proiettili di gomma. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.