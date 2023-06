Quattro maxi-schermi per accompagnare la Fiorentina verso la storia: un costo ‘simbolico’ per l’accesso dei tifosi viola

In quasi 5000 saranno presenti all’Eden Arena di Praga per assistere dal vivo alla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Circa 3000, secondo quanto filtra, dovrebbero comunque fare capolino nella capitale ceca per vivere l’atmosfera di una finale europea. E per chi resta a Firenze? Dopo qualche perplessità iniziale, Fiorentina e Comune di Firenze hanno messo il buonsenso avanti a tutto e deciso per l’apertura straordinaria del Franchi nella serata di mercoledì. Ma come si assisterà al match dentro l’impianto di Campo di Marte?

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, i maxi schermi allestiti sul terreno di gioco dovrebbero essere 4, orientati verso i vari settori del Franchi. Per l’accesso il costo del biglietto dovrebbero essere i simbolici 5 euro a cui già si era fatto cenno. Nelle prossime ore la stessa società viola comunicherà le modalità per l’acquisto del ticket. Il tutto per accompagnare, si spera, la Fiorentina in una serata che potrebbe rappresentarne una tappa storica importante.