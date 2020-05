Quegli alti e bassi che Firenze non vuole più vedere: adesso Lirola deve dimostrare chi è davvero

L’investimento per Pol Lirola è stato importante. E le aspettative, sinceramente, lo erano altrettanto. Tuttavia le prestazioni dello spagnolo non hanno convinto più di tanto, sebbene siano progredite nel corso del tempo. Un inizio da dimenticare, decisamente sottotono, poi piano piano il ritrovamento della forma. Lirola ha alternato prestazioni molto convincenti ad altre da dimenticare, ma la sensazione che manchi qualcosa rimane. Quelle cavalcate sulla fascia, quegli sprint conclusi da assist e talvolta anche da gol, a Firenze per ora sono mancati. Per intenderci, il movimento che lo ha portato alla rete in Coppa Italia contro l’Atalanta, a Sassuolo era abitudine. Quando fu comprato si parlava di aver trovato finalmente una soluzione per la fascia destra, da anni abbandonata ad occupanti mediocri. Forse Lirola ha accusato il peso di tale responsabilità e, pur non abbassandosi ai livelli dei suoi predecessori, ha comunque deluso. La speranza di tutti è che, data anche la giovane età, il ragazzo riesca a rifarsi. Magari dentro ad una squadra più ambiziosa, in un contesto che lo faccia sentire protagonista. Le premesse ci sono tutte, perché il giocatore visto a Sassuolo non può essere scomparso e in qualche occasione ne abbiamo avuto la dimostrazione. Ora però Lirola deve trovare la continuità, perché per migliorare la Fiorentina ha bisogno anche di lui, nella miglior forma possibile.