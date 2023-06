Quegli svincolati che potrebbero far comodo alla Fiorentina

Un esercito. Anche quest’anno sono tanti gli svincolati, giocatori che potrebbero essere presi senza dover pagare per il cartellino ma solo l’ingaggio. E alcuni di questi potrebbero far comodo alla Fiorentina.

Chi sono? La Nazione stamani propone una carrellata in questo senso, partendo da Pereyra, spesso accostato al club viola nelle recenti sessioni di mercato. La firma con l’Udinese non è ancora arrivata. Chissà che Pradè un pensierino non ce lo abbia fatto. Così come su Gagliardini, un altro svincolato di lusso dell’Inter.

All’estero occhio a Jonathan Bamba è accostato ai viola da settimane. Passaporto francese, lascia il Lille dopo cinque anni. Mentre dal Colonia si libera Ellyes Skhiri, centrocampista centrale tunisino che vede la porta (7 gol nell’ultima Bundesliga). L’avventura in Italia lo stuzzica.

E gli esterni? Ce ne sono una marea. Da Elyounoussi (ormai ex Southampton) a Nathan Redmond (ultima stagione al Besiktas), ma il nome più intrigante è quello di Adama Traoré, che lascia il Wolverhampton dopo una stagione non esaltante.