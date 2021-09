Quei due ragazzi diventati uomini, all’ombra della torre di Maratona…

Un’estate tribolata, con un finale, per Vlahovic e Milenkovic, che poteva essere decisamente amaro per i colori viola.

E’ servita la determinazione del Presidente Commisso, è bastato un tecnico, che con le proprie idee, convincesse sul campo i due amici della bontà del rilancio gigliato. Rimasti con convinzione sulle sponde dell’Arno, decisivi adesso, anche in patria.

Nell’amichevole internazionale di Debrecen, tra Serbia e Qatar ieri sera, il viola è decisamente protagonista. Sul parziale di due a zero a favore della nazionale serba, Dusan cala il tris, prima del definitivo quattro a zero messo a segno da Nikola.

Per incidere nel proprio club ci vuole personalità. Per incidere in Nazionale, da sempre, ci vuole grande personalità. E le due reti, messe a segno da due ragazzi nati e cresciuti calcisticamente all’ombra della torre di Maratona, sono un segnale.

Perché carattere e personalità, non puoi certo comprarli dal vicino della porta accanto. Vlahovic e Milenkovic sono arrivati a Firenze “grezzi” ma con grandi basi di partenza allo stesso tempo. E correndo correndo, i due ragazzi, sono diventati uomini…