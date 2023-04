Quel dato sulle seconde linee che mette la Fiorentina alle spalle solo del Napoli

Nella risalita (o quantomeno nella doppia scalata in Coppa Italia e Conference) hanno influito molto anche le seconde linee utilizzate da Vincenzo Italiano: la squadra viola infatti ha segnato ben 11 volte con uomini subentrati dalla panchina e in questo dato è seconda solo al Napoli in Serie A. Un premio alla profondità della rosa mentre Footstats segnala anche una stranezza nelle abitudini gigliate: la Fiorentina è l’unica in A a non aver mai segnato tra il 61′ e il 75′.