Quel dettaglio che differenzia Amrabat da Dybala, Mourinho: “L’ho chiamato per farlo tornare e il 28 dicembre era ad allenarsi”

Differenze sul campo, al netto dell’espulsione inaccettabile di Dodo, che nascono forse anche dalle differenze dirigenziali e presidenziali. Non solo nelle scelte sul mercato ma anche nella gestione quotidiana, quella che ad esempio ha portato un campione del mondo come Dybala ad anticipare il rientro per far fronte alle esigenze del suo allenatore. E Amrabat che per festeggiare lo storico quarto posto al Mondiale ha avuto anche dei giorni di vacanza extra.

Lo ha raccontato ieri sera Mourinho: “Paulo aveva chiesto di tornare il 1 gennaio ma l’ho chiamato per dirgli che senza di lui avremmo fatto fatica a battere Bologna, Genoa (Coppa Italia ndr) e Fiorentina. Mi ha richiamato il 27 per dirmi che il 28 sarebbe stato ad allenarsi”.

Risultato: Dybala in campo e decisivo per le ultime due vittorie. La Fiorentina invece ha dovuto fare i conti con un Amrabat “non pronto mentalmente” e “ancora malconcio” nelle prime due uscite con Monza e Sassuolo. Piccoli dettagli che raccontano più di quanto si creda.