Ad accumunare Fiorentina e Catanzaro c’è il gemellaggio con lo Sporting Lisbona, squadra portoghese che peraltro si sta giocando contro la Juventus il passaggio alle semifinali di Europa League. Ebbene, nel corso del match di ieri tra Sporting e Arouca, i tifosi portoghesi hanno esposto in curva uno striscione dedicato proprio agli amici del Catanzaro, da poco promosso in Serie B: “Grande Catanzaro in Serie B” è la scritta che si legge sul vessillo.

