Quel legame tra Saponara e Italiano. Il fantasista si prepara al passo d’addio con la Fiorentina ma non è detta l’ultima parola

Lo scorso anno la storia tra la Fiorentina e Riccardo Saponara ha preso una piega diversa ed ancora oggi il classe ’91 romagnolo è uno degli uomini di fiducia di mister Italiano. ‘Ricky’ era reduce da 4 prestiti consecutivi tra Sampdoria, Genoa, Lecce e Spezia, prima di entrare in confidenza con Italiano e guadagnarsi la fiducia del mister che si sarebbe spostato a Firenze. Ed ecco che Saponara ha saputo rendersi utile in una nuova veste, quella di attaccante esterno, ruolo pressoché mai ricoperto in carriera, a 30 anni suonati. L’ex Empoli compirà 32 anni il prossimo dicembre ed è da tempo nella ‘seconda fase’ della carriera, ma senza dubbio in un personale momento positivo.

Anche ieri a Monza Saponara ha saputo trasformare in gol l’assist di Kouame, salvo poi non riuscire più ad incidere nei restanti minuti di partita giocati. Per il giocatore di Forlì finora sono 33 presenze stagionali con 5 gol e 6 assist. Nessun gettone per Saponara in Coppa Italia, e a questo punto è difficile che si riveda giovedì. Contratto in scadenza la prossima estate dopo un rinnovo al termine dello scorso anno su spinta di Italiano, più complicato al momento che il fantasista viola possa firmare nuovamente con la Fiorentina.

Il già folto pacchetto esterni e le scelte da prendere in un reparto delicato e cruciale per la squadra che dovrà essere ulteriormente rinforzato, l’arrivo di Brekalo nel mercato di riparazione, sono elementi che fanno propendere per un addio del calciatore. Non è certo detta l’ultima parola tuttavia. E’ possibile che con un abbassamento dell’ingaggio e su precisa volontà di Italiano il giocatore possa restare ancora in viola. Al momento però non c’è niente di scontato. La Fiorentina, complice un finale di stagione denso di impegni, ha valutato di rinviare molti dei discorsi legati ai rinnovi. E per Saponara c’è da attendere…