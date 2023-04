Quel recupero che ha del clamoroso. E pensare che la Fiorentina lo scorso 12 febbraio…

Dopo la sconfitta subita dalla Fiorentina in trasferta, in casa della Juventus, si è raggiunto il punto di massimo distacco in classifica tra i viola e Atalanta: 17 punti in più per gli orobici.

Non stiamo parlando di ere geologiche fa, il fatto è accaduto il 12 febbraio scorso. In due mesi la squadra di Italiano ha saputo recuperare tantissimo a quella di Gasperini che allora sognava di andare in Champions, mentre adesso deve guardarsi indietro; da Juventus e Bologna sì, ma anche dalla Fiorentina che è lì a ridosso del settimo posto.

E se stasera dovesse succedere quello che tutti noi speriamo, la Fiorentina si ritroverebbe a soli quattro punti dal sesto posto occupato dai nerazzurri, con 13 punti recuperati in sole otto gare: un’enormità.

Anche per questo motivo il match del Franchi è di quelli importanti, forse addirittura fondamentali per un’intera stagione.