Quella parte di tifoseria che riesce ad infastidire Italiano: “C’è qualcuno che non c’è stato vicino”. Con chi ce l’ha l’allenatore?

Una vittoria quella della Fiorentina contro l’Udinese che dà gioia ma che lascia una punta di amarezza almeno in Vincenzo Italiano. Ad infastidire il tecnico viola c’è stato l’atteggiamento di una parte della tifoseria che non è in linea con quello invece della Curva Fiesole che è stata incensata dall’allenatore.

“È una curva che resterà impressa nel mio cuore finché rimarrò nel mondo del calcio – ha detto Italiano – Con la sua spinta e il suo sostegno ti aiuta sempre a vincere le partite, ci è sempre stata vicina, qualcun altro invece lo è stato meno. È una mia sensazione e non ho nulla da spiegare, ognuno può fare quel che vuole”.

Con chi ce l’ha Italiano? Qui si entra nel campo delle supposizioni, però probabilmente si riferisce ai tifosi presenti nel Parterre di tribuna con i quali spesso si è trovato a discutere anche a partita in corso e anche ieri.

“Di certo o e miei ragazzi stringendoci l’uno all’altro sotto la Fiesole come abbiamo fatto al termine della gara abbiamo voluto ribadire a quei tifosi che a Basilea daremo tutto, daremo l’anima per renderli orgogliosi” ha tenuto a ribadire Italiano. A poche ore dalla partenza dell’operazione rimonta in Conference, c’è grande determinazione nello staff tecnico viola e all’interno della squadra. Determinazione e fiducia scalfite però da qualche polemica.