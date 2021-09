Quella partita da fenomeno che ha cambiato la storia di Dragowski. Commisso e una scelta che non ha mai rimpianto. I no all’assalto dell’Inter e di altre squadre

Una partita contro l’Atalanta (prossimo avversario della Fiorentina in campionato) ha cambiato la vita professionale di Bartlomiej Dragowski. Il 15 aprile 2019, stadio di Bergamo, il portiere polacco, allora in prestito all’Empoli, parò di tutto e di più. La società viola sembrava decisa a puntare tutto su un altro giovane arrivato in Toscana, il talentuoso Lafont.

Poi vi fu il cambio di proprietà e quella partita da mostro indirizzò i nuovi dirigenti viola (che già seguivano la squadra da tempo) verso di lui. Bart a fine stagione venne riportato a casa e Lafont venne liberato. Una scelta che, si legge su La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso e gli uomini del suo staff non hanno mai rimpianto.

Tanto che Dragowski è stata dichiarato incedibile anche questa estate quando erano arrivate offerte interessanti dall’estero, dall’Inter e anche dall’Atalanta.

Il polacco gode della fiducia del nuovo coach Italiano e quindi, riporta ancora la ‘rosea’, presto probabilmente allungherà il contratto.