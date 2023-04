Quella promessa fatta da Brekalo al proprio padre

Josip Brekalo in campo anche per una sorta di riscatto familiare. La storia riguardante l’attaccante esterno della Fiorentina parte da lontano.

Il padre, nei primi anni ‘90, era un promettente calciatore già selezionato nelle nazionali giovanili. A 21 anni però finì per dover combattere nella sanguinosa guerra civile jugoslava, che ha distrutto un intero paese (che poi è rinato sgretolato in varie identità), ma anche la sua carriera da calciatore.

“Da allora – ha raccontato Josip – ha trasmesso la sua voglia di giocare a me. Mi ha sempre sostenuto ed è come se attraverso di me anche lui fosse riuscito a diventare un calciatore”. Una promessa fatta al proprio genitore tramutatasi in realtà per questo ragazzo che ora è chiamato a diventare un punto di riferimento anche in maglia viola dopo tutto quello che di buono, nel nostro paese, è riuscito a fare con la maglia del Torino.