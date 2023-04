Quella simpatia addosso…come un granello di sabbia dentro al costume

Bravo, forse anche bravissimo. E’ difficile, per non dire impossibile, mettere in dubbio le doti da allenatore di Gian Piero Gasperini, anche se quando ha avuto la grande opportunità, approdando all’Inter, il suo percorso si è interrotto in un battibaleno con un esonero. Però la sua bravura, mettiamola così, non va di pari passo con la sua simpatia. Tra il tecnico nerazzurro e i tifosi della Fiorentina non c’è mai stata empatia, anzi. E più passano gli anni, più aumentano le sue lamentele e più scende il suo ‘tasso di popolarità’ nel capoluogo toscano.

La lista delle incomprensioni, delle provocazioni, delle risposte piccate è purtroppo lunga, ma da quel “Chiesa è un tuffatore” in poi è stata un’escalation. E a chi dimostra di avere una simpatia addosso pari a quella di un granello di sabbia dentro al costume, i tifosi viola non perdonano nulla. Se è possibile, si accaniscano ancora di più sull’obiettivo.

In Fiorentina-Atalanta ci sarà uno spettacolo in campo…e un altro leggermente esterno al terreno di gioco. Qualche battutina all’indirizzo del buon Gasp, complice anche la vicinanza del parterre di tribuna alla panchina nerazzurra, inevitabilmente partirà. Speriamo solo che non si debba assistere, per l’ennesima volta, ad uno sfogo post gara di una persona che ha raggiunto i 65 anni di età e che quindi dovrebbe agire da pompiere più che da incendiario.