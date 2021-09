Quella superiorità ancora negata dal tabellino: i gol “ingiusti” subiti dalla Fiorentina

Terza vittoria di fila per 2-1 quella di Marassi per la Fiorentina, arrivata in modo però diverso dalla scorsa a Bergamo ma molto più simile alla prima con il Torino. Un successo di misura ma che è tornato a stare molto stretto alla squadra di Italiano, che sia con i granata che ieri meritava quantomeno un gap doppio: tre settimane fa Verdi e ieri il regalone di Marinelli al Genoa, con il rigore del 2-1 di Criscito, hanno però bucato la porta viola quasi come fulmini a ciel sereno. Se c’è un aspetto sicuramente da migliorare per la Fiorentina è sicuramente la permeabilità difensiva ma ieri la coppia Igor-Quarta se l’è cavata molto bene e il gol subito nel finale c’entrava francamente quanto l’ananas sulla pizza. Proprio come quello di Verdi. Due piccole sbavature che non cambiano la sostanza e non tolgono punti ma che quando saranno corrette permetteranno alla Fiorentina di chiudere anche con punteggio più rotondi le proprie gare.