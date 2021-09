“Quella vera e propria impresa che facemmo con la Fiorentina. L’anno più importante per me”

Vi ricordate Reginaldo? L’ex attaccante della Fiorentina gioca ancora e lo fa in Serie C al Picerno.

E proprio sul sito ufficiale del club della Basilicata, racconta: “Il campionato che mi è rimasto più impresso nella mente? Quello con la Fiorentina (si riferisce alla stagione 2006/07 ndr), partimmo con un -11, facemmo una vera e proprio impresa”.

Poi aggiunge: “Era il mio secondo anno di Serie A. Arrivammo in Coppa Uefa. E’ stato il più importante per me. Ma ricordo bene anche gli anni nella massima serie a Parma e Siena, sono state esperienze importantissime. Ho avuto grazie a loro l’opportunità di giocare nel massimo campionato, con tutti loro sono in grandi rapporti”.