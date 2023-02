Quell’inscindibile legame con Barone

Un altro passaggio chiave dell’intervento radiofonico del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è quello che riguarda il suo legame con il Direttore Generale viola, Joe Barone.

Il manager in questi anni si è trovato a gestire un bel pacco di milioni da investire sul mercato. Soldi che però non hanno portato a grandissimi risultati e hanno lasciato aperte delle falle all’interno della rosa della squadra.

Ciò nonostante Mister Mediacom non sembra minimamente intenzionato a rimuovere quello che abbiamo sempre presentato come il suo uomo di fiducia all’interno della società, anzi.

Le sue parole in questo senso sono state molto chiare: “In Mediacom ho avuto la fortuna di avere dirigenti che sono con me da venti-venticinque anni – ha detto Commisso – Nessuno di loro è mai stato criticato come i dirigenti della Fiorentina. E più queste critiche arriveranno, più io sarò vicino a loro. Se volete prendervela con qualcuno, colpite me: sono io che ho sempre dato il via libera alle operazioni di mercato”.