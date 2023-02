“Questa Fiorentina non può fare a meno di Bonaventura. Cabral? Una panchina col Verona…”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Ubaldo Scanagatta ha avuto modo di parlare di alcuni singoli della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“Uno dei grandi problemi di Nico Gonzalez, oltre alla mancanza di continuità nelle prestazioni, è che adesso comincia a rimanere antipatico per i comportamenti che ha in campo: a forza di cadere e urlare alla fine non gliene fischiano più una. Dovrebbe essere uno dei fari della squadra ma al momento non riesce in questo, Bonaventura ha senza dubbio le qualità per ricoprire questo ruolo e anche col Braga ha dimostrato le sue doti facendocela, di fatto con 3 assist, vincere. Nonostante a trentatré anni e mezzo abbia una condizione vicina ai migliori, sono dell’idea che non si debba esagerare a schierarlo ogni partita dall’inizio perché rischia di farsi male. Col Verona però è importante sopratutto per la classifica, bisogna evitare la sconfitta per non rischiare di rimanere invischiati nella corsa salvezza. Anche se un tifoso spera sempre di vincere, è importante anche non perdere e fare tre punti in casa con squadre più deboli.

Infine anche lui ha parlato del centravanti: “Anche io sono per Cabral, nell’ultimo periodo il brasiliano ha trovato continuità e sta facendo molto bene: oltretutto non fa gol banali, certe reti in spaccata non si fanno per caso. Italiano adesso non si può rimetterlo in panchina rischiando di fargli perdere nuovamente la fiducia. È vero che vale lo stesso discorso per Jovic, ma Cabral ora deve avere il posto”.