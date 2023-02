Questa volta il gol di Karamoh vale tantissimo: Juric batte Sottil e si porta al settimo posto a +6 sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’unico incontro in programma delle 15 del pomeriggio di Serie A, Torino e Udinese è terminata sul punteggio di 1-0.

La prima frazione è terminata in parità, sullo 0-0, nonostante i granata fossero andati più volte vicino al vantaggio, negato soltanto da Silvestri. Il Torino è riuscito poi a sbloccarla nel secondo tempo grazie ad una rete di Karamoh (che aveva segnato anche alla Fiorentina in Coppa Italia) su un assist perfetto di Ola Aina. Con questo risultato, il Torino sorpassa proprio l’Udinese in classifica, portandosi a quota 30, a +6 sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 40, Roma 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.