“Queste parole di Scellino sorprendenti, anche perché per l’Italia me ne sto occupando io di Modric” e qualcuno abboccò al pesce con tutte le scarpe…

“Queste dichiarazioni attribuite a Scellino mi hanno davvero sorpreso, anche perché per l’Italia di Modric me ne sto occupando io in collaborazione con il procuratore del giocatore”. Il pesce d’aprile della Redazione di Fiorentinanews.com (con il passaggio del croato alla Fiorentina) ha fatto centro. Ed è così che stamani è arrivata la telefonata di Bernardo Brovarone, che sta collaborando con l’agente Davor Ćurković, per cercare di capire dove fossero spuntate fuori certe dichiarazioni.

Non appena fatto presente che giorno fosse quello di oggi, ecco che l’interlocutore ha cambiato subito tono: “Ma no! Ci sono cascato in pieno. Vi devo fare i complimenti”. Dalla velata arrabbiatura siamo arrivati al sorriso e a toni molto più pacati.

“Modric alla Fiorentina? Fossi in lui verrei a giocare in maglia viola, ma lo dico ovviamente nella veste di tifoso” ha proseguito Brovarone. Però sappiamo tutti che questo desiderio è destinato a rimanere tale, anche perché il giocatore ha altre strade più concrete davanti.