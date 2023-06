Quest’inverno torna la Coppa d’Africa: ecco il punto sul trofeo visto da casa Fiorentina

In questa sosta per le nazionali si sono giocate anche le partite valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, in attesa degli ultimi match che andranno in scena nei prossimi mesi. Diverse squadre, però, hanno già la certezza di essere qualificate al torneo continentale che prenderà il via il 13 gennaio 2024 e si concluderà l’11 febbraio 2024 in Costa d’Avorio.

Saranno diversi i protagonisti della Serie A che con tutta probabilità non saranno a disposizione delle proprie squadre. In casa Fiorentina già sicuri della qualificazione alla fase finale del torneo ci sono i marocchini Amrabat e Sabiri, oltre all’ivoriano padrone di casa Kouame. Ancora in bilico la partecipazione del Ghana di Duncan, anche se il giocatore viola ormai da tempo non fa parte della rosa della sua nazionale. Mercato e convocazioni a parte, la Fiorentina dovrà riflettere anche sulle loro assenze (parziali) in vista della prossime stagione.