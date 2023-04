Questione ‘Franchi’: nonostante i rimpianti Commisso resta in prima linea per il rinnovo della concessione e la tutela degli interessi squadra e tifosi

Tiene sempre più banco la questione legata al futuro del restyling dello Stadio ‘Artemio Franchi’ dopo il no ai fondi previsti dall’Europa. Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea come, relativamente all’argomento, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e gli altri dirigenti viola seguano ormai la vicenda stadio con spirito di collaborazione nei confronti dell’amministrazione Nardella, ma allo stesso tempo anche con un certo distacco se non per interessarsi alle questioni che riguardano il club.

Tra queste c’è l’accordo da trovare per il rinnovo della concessione sul ‘Franchi’ e, soprattutto, la difesa degli interessi di squadra e tifosi. Il patron viola ormai da mesi assiste da soggetto interessato per motivi più che ovvi ripensando ai rimpianti per le risposte non avute dal Comune: appare certo che a queste condizioni continuerà a non mettere nemmeno un euro di tasca sua.