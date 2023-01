Questioni irrisolte intorno al nuovo Franchi, ma la Fiorentina non risponde. Previsto un nuovo incontro a breve

Un nuovo punto sulla situazione di quella che sarà la nuova casa della Fiorentina, riportato dal Corriere Fiorentino. Il Comune di Firenze ha chiarito le perplessità: inizio lavori a fine 2023, inaugurazione del nuovo stadio Franchi nel giorno del centenario della storia del club viola. Rimangono, tuttavia, dei punti irrisolti, che riguardano in prima persona proprio il presidente Commisso.

I dubbi si riferiscono principalmente alla squadra, dunque alla possibilità di trasferimento in un altro impianto durante i lavori, e alla disponibilità di investimento o gestione dell’area commerciale del rinnovato quartiere di Campo di Marte. Per ora, la Fiorentina non risponde. Per questo motivo, a breve è previsto un nuovo incontro tra le parti, con la presenza del sindaco Dario Nardella.