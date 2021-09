Questo Amrabat non basta più: il messaggio duro e diretto di Italiano

C’è ancora tempo per recuperare un investimento importante, il secondo più caro della storia della Fiorentina, serve però un deciso cambio di marcia per Sofyan Amrabat che l’anno scorso ha deluso e non poco, anche perché impiegato in un ruolo con cui non c’entrava nulla (la regia). Resta da capire però quanto il marocchino possa integrarsi con il gioco di Italiano, che fin qui non l’ha mai usato anche per la sua esigenza di recupero dal problema pubalgico. Ieri il tecnico è stato piuttosto chiaro e diretto nel sollecitare Amrabat a rendersi utile anche in situazioni di gioco a lui meno consone. Il giocatore visto finora in sostanza, non è sufficiente ed è necessario che l’ex veronese si adatti a fare la mezzala: vedremo poi quando arriverà la prima chance concreta per lui, per evitare un altro rimpianto di mercato.