Qui Sassuolo: Berardi c’è, Maxime Lopez no. Importante rientro in difesa

Il Sassuolo si prepara per la gara di domani al Franchi contro la Fiorentina. Mister Dionisi potrà fare affidamento su Domenico Berardi, che ha chiesto il cambio nell’ultimo match (perso dai neroverdi contro la Sampdoria), ma solo in via precauzionale. Come riporta Sassuolonews.net, oggi si è allenato a parte, ma l’affaticamento muscolare non dovrebbe creargli troppi problemi.

Non ci sarà, invece, il centrocampista Maxime Lopez, ancora alle prese con la distrazione al collaterale: rientro previsto a fine gennaio. Chi torna a disposizione di Dionisi è Martin Erlic: il centrale difensivo dovrebbe addirittura partire titolare.