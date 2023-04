Quindici mesi di attesa per ritrovare una grande gioia: caro Sottil è ora di far comodo non solo per le liste

Tradizionalmente uno dei più discussi, per le potenzialità fatte intravedere e per quanto invece concretizzato sul campo, tra gol e assist. E’ vero anche che la stagione di Riccardo Sottil è stata segnata da un problema pesante alla schiena, che l’ha tolto dalla scena proprio mentre sembrava poter prendere coraggio e autostima: il classe ’99 era stato tra i meno peggio del balbettante inizio di stagione della Fiorentina. Il rientro invece l’ha riportato indietro nel tempo, alla fase della discontinuità e delle scelte sbagliate.

Ecco giovedì scorso invece, non poteva azzeccarne una migliore di scelta, con quel piatto destro a fil di palo che ha tolto le castagne dal fuoco e risolto una serata assurdamente rimessa in discussione. Era passati ormai quasi quindici mesi dall’ultima gioia sul campo: da quel Cagliari-Fiorentina del 23 gennaio 2022, quando Sottil risolse un’altra giornata stortissima, con la squadra viola in 10 e sotto di una rete. Il gol contro il Lech Poznan ha però un peso e un prestigio diverso e l’auspicio non può che essere quello dello sblocco definitivo, per un ragazzo che oltre che per le liste deve iniziare a fare comodo anche sul campo.