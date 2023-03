Rabiot: “Il mio fallo di mano contro l’Inter? In Italia trovate sempre il modo di discutere. Nonostante tutte le difficoltà, credo che possiamo vincere la Coppa Italia”

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot è stato intervistato da Tuttosport per parlare degli obiettivi della sua squadra in questa stagione, che si incrociano anche con quelli della Fiorentina:

“Stiamo vivendo una stagione complicata per tutte le ragioni che sono note, ma io credo che nonostante questo, siamo in grado di vincere l’Europa League e anche la Coppa Italia. Anzi, a dirla tutta, posso anche dire che riuscirci in queste condizioni ci regalerebbe una soddisfazione ancora maggiore”

Poi è tornato sull’episodio discusso in Inter-Juve: “In Italia ho capito che è sempre così, quando c’è qualcosa che può far discutere, se ne parla tanto e per tanto tempo. Da noi invece un po’ meno, ma lo capisco perché in Italia il calcio è vissuto quasi come una religione e quindi rappresenta una parte molto importante per la vita delle persone che lo seguono e sono tifosi. Per cui posso comprendere il motivo per cui da voi si parla così a lungo di tutto ciò che avviene sul terreno di gioco”.