Raf: “Firenze nel mio cuore. Anche oggi, se devo soffrire o gioire per una squadra di calcio è sicuramente la Fiorentina”

Si può passare da essere tifosi dell’Inter a sostenitori della Fiorentina? La risposta è sì. Per lo meno questo è successo a Raffaele Riefoli, in arte Raf, che, trasferitosi quando era giovane nel capoluogo toscano, ha scoperto l’amore per la squadra viola che aveva in quel periodo un certo Roberto Baggio in campo.

“Firenze è stata una lunga parentesi della mia vita che non si è mai chiusa, perché è rimasta nel cuore – racconta Raf in un’intervista rilasciata a La Nazione – E’ nato tutto lì: se oggi, dopo tanti anni sono qui a parlare del mio tour è merito di quella città. Anche nel libro parlo diffusamente del mio periodo fiorentino, che poi del resto non è mai finito. Anzi. In che senso? Che anche oggi, se devo soffrire o gioire per una squadra di calcio è sicuramente la Fiorentina. E poi mille altre cose mi collegano a questa città che per me ha e continua ad avere un significato davvero speciale”.

Raf sarà in tour per le città in questo periodo e domani ci sarà la sua tappa fiorentina, un concerto che si terrà al teatro Verdi.