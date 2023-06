Raffaele Rubino: “Mio figlio Tommaso ha fatto una grande stagione. Ogni società decide come gestire i propri giovani, in Italia ce ne sono tante che li fanno esordire”

L’ex direttore sportivo del Trapani Raffaele Rubino ha parlato così a Radio Bruno Toscana: di suoi figlio Tommaso, protagonista quest’anno con l’under 17 della Fiorentina: “Ha fatto una grande stagione in under 17, trenta gol sono un numero impressionante. Con la Fiorentina c’è un ottimo rapporto, sicuramente troveremo una soluzione ottimale per il futuro. Il discorso dei giovani in prima squadra dipende dalla progettualità di una società: Roma, Juventus, Empoli e altri club fanno esordire tanti ragazzi, se uno è pronto è pronto”.

E poi sul Italiano ha aggiunto: “Ha raggiunto quasi lo stesso piazzamento del primo anno ma con il doppio delle partite giocate, in più ci sono le due finali. Il mister negli anni è cresciuto, guadagnandosi tutto quello che ha raccolto strada facendo. E’ un allenatore propositivo e di mentalità, può crescere ancora con la Fiorentina e poi ambire a squadra di maggiore livello. L’allenatore decide come far giocare la squadra in base ai calciatori che ha disposizione. Credo che Italiano sia stato bravo a cambiare quando ha capito che le cose non funzionavano”.