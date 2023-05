Rakitic: “Spero che la Fiorentina vinca a Praga contro il West Ham. In Croazia siamo ‘amanti’ dell’Italia”

Una squadra italiana in ogni finale europea: l’Inter in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Un momento significativo per il nostro Paese a livello calcistico, che riceve gli apprezzamenti anche di Ivan Rakitic, elemento importante all’interno del Siviglia squadra arrivata all’ultimo atto in Europa League.

“Ho sempre apprezzato il vostro calcio – ha detto Rakitic a Tuttospport – In Croazia siamo “amanti” dell’Italia. Ho sentito dire che un Mondiale senza gli azzurri è come la Formula 1 senza la Ferrari: io sposo completamente questa sentenza. Ma il calcio va avanti e non si ferma mai. Ecco, questo triplice approdo italiano nelle finali delle Eurocoppe rappresenta un segnale molto positivo, una sorta di riscatto dopo l’eliminazione dal Qatar. In una partita secca, in una finale, l’Italia fa ancora più paura… Faccio il tifo per l’Inter e spero che la Fiorentina vinca a Praga contro il West Ham. Ma io e il mio Siviglia dobbiamo assolutamente impedire il tris alla Roma“.