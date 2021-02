“Ramadani arriverà questa settimana in Italia per Sarri. Il suo nome ritorna per Napoli, Roma e Fiorentina”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, a Radio Kiss Kiss ha rivelato alcune novità riguardanti il tecnico Maurizio Sarri, che in questi giorni è stato al centro di varie ipotesi legate alla Fiorentina: “Da quello che ho saputo Ramadani arriverà in settimana. Mi dicono che si farà un giro a Napoli per parlare di Maksimovic e Koulibaly. E’ ovvio che Ramadani, essendo il procuratore di Sarri, potrà fare qualche chiacchierata coi dirigenti azzurri. Il nome di Sarri gira a Napoli, a Roma, a Firenze. Da parte di Sarri non ci sarebbe nessuna preclusione nel sedersi attorno a un tavolo per parlare con De Laurentiis”.