Ramadani è a Firenze: incontro con Barone e Pradè. Novità in vista per Milenkovic (e Nastasic)?

Ore caldissime non solo dal punto di vista meteorologico ma anche sotto il profilo del mercato per la Fiorentina: la novità di questi ultimi minuti è la presenza a Firenze di Fali Ramadani, plenipotenziario e gestore delle sorti di Nikola Milenkovic. Del probabile addio del difensore serbo abbiamo parlato molto negli ultimi giorni e il pressing del West Ham prima e del Tottenham poi potrebbero andare a segno. Come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com Ramadani è arrivato in un noto hotel del centro di Firenze per incontrare Joe Barone e Daniele Pradè: il primo in particolare è giunto molto scuro in volto al luogo dell’incontro e la sensazione è che a breve possano arrivare novità concrete per la cessione del Milenkovic e per il contestuale ritorno di Nastasic, sempre nell’orbita di Ramadani e condizione aggiuntiva per evitare lo svincolo del classe ’97.

Molto più distante l’ipotesi di un rinnovo contrattuale di cui il difensore viola non ha mai voluto parlare, nonostante i tentativi quasi alla disperata della dirigenza viola nei mesi scorsi.