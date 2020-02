Ranieri: “Con la Fiorentina è stata una partita nata male, di quelle in cui non segni neanche con le mani”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è tornato a parlare della partita contro la Fiorentina nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Inter. Queste le parole del tecnico romano: “Come si reagisce al ko? I ragazzi reagiscono tutte le volte. Quella contro la Fiorentina è stata una partita nata male, ma dobbiamo mettercela alle spalle e pensare soltanto all’Inter. Domenica non si è visto una squadra sazia, siamo partiti col piglio giusto e poi abbiamo subito l’autogol e due calci di rigore. E’ stata una di quelle partite in cui non segni neanche con le mani, e nonostante questo siamo riusciti anche a segnare un gol”.

