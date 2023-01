Ranieri, da partente quasi sicuro a una permanenza in viola più probabile che mai

Se fino a poche settimane fa sembrava esserci anche il nome di Luca Ranieri sulla lista dei possibili partenti della Fiorentina in questa sessione di mercato, adesso la questione sembra essersi mutata. L’ex Salernitana è a tutti gli effetti il quarto centrale a disposizione di Vincenzo Italiano, il quale ha dimostrato di fare affidamento su di lui scegliendolo da titolare nella gara da dentro o fuori contro la Sampdoria in Coppa Italia. Dal canto suo Il 23enne originario di La Spezia, dopo una lunghissima serie di prestiti, pare intenzionato a giocarsi tutte le carte possibili con addosso maglia con la quale è cresciuto, ovvero quella gigliata. Sappiamo bene che nel calciomercato poi tutto è possibile, ma per il momento la volontà comune va verso una permanenza del giocatore.

Questo non preclude in ogni caso un probabile arrivo in viola di un difensore nell’attuale finestra di calciomercato, dato che non si conoscono ancora i tempi precisi di recupero di Martinez Quarta dalla sublussazione dalla rotula. Dipenderà molto dalle opportunità che si presenteranno, perché non verrà cercato un semplice rinforzo per far numero. Italiano sa comunque di poter contare su Ranieri anche per la sua duttilità in più ruoli della difesa, motivo per il quale la sua permanenza in viola può rappresentare un vantaggio non da poco per le scelte del tecnico.

L’aver ritrovato il campo in una partita ufficiale come quella contro i blucerchiati non sembra rappresentare, per così dire, “una messa in vetrina” per il miglior acquirente, anzi: nel momento della piena maturità calcistica potrebbe rappresentare un piccolo inizio per provare a mettersi in mostra nelle rotazioni tra mostri sacri come Milenkovic e Igor.